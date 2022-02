Draghi: “Con Pnrr 30 miliardi investiti per istruzione e ricerca. Donne spesso ai margini del mondo scientifico, puntare su di loro” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia”. Per questo con il Pnrr “investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori nazionali del Gran Sasso. Il premier ha sottolineato che saranno finanziati “30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea” e che “nei prossimi 4 anni” saranno destinati “6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata”. “La mia visita – ha aggiunto – è servita a capire meglio quale sia il contributo” che si può dare alla ricerca. Il presidente del Consiglio ha quindi sottolineato l’importanza di puntare sulle Donne in questo campo. “Realizzare il pieno potenziale della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Ladeve essere al centro della crescita dell’Italia”. Per questo con il“investiamo oltre 30in”. Così il presidente del Consiglio Marioin visita ai laboratori nazionali del Gran Sasso. Il premier ha sottolineato che saranno finanziati “30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea” e che “nei prossimi 4 anni” saranno destinati “6,9di euro alladi base e applicata”. “La mia visita – ha aggiunto – è servita a capire meglio quale sia il contributo” che si può dare alla. Il presidente del Consiglio ha quindi sottolineato l’importanza disullein questo campo. “Realizzare il pieno potenziale della ...

