Controcorrente – Prima Serata, ritorna oggi 16 febbraio su Retequattro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) . Alla conduzione la giornalista Veronica Gentili oggi, 16 febbraio, “Controcorrente – Prima Serata”, la trasmissione condotta da Veronica Gentili, andrà in onda il mercoledì sera, dalle ore 21.25, su Retequattro. Questa settimana la conduttrice tornerà a parlare, insieme con i suoi ospiti, di super green pass, il giorno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo per i lavoratori over 50, e di caro bollette, nelle ore in cui i venti di guerra in Ucraina fanno temere che la situazione possa peggiorare. Da domani, 16 febbraio, #Controcorrente – Prima Serata condotto dalla nostra @gentilivero andrà in onda il mercoledì sera! Super green pass, caro bollette e i venti di guerra in Ucraina saranno i temi al centro della puntata. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) . Alla conduzione la giornalista Veronica Gentili, 16, “”, la trasmissione condotta da Veronica Gentili, andrà in onda il mercoledì sera, dalle ore 21.25, su. Questa settimana la conduttrice tornerà a parlare, insieme con i suoi ospiti, di super green pass, il giorno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo per i lavoratori over 50, e di caro bollette, nelle ore in cui i venti di guerra in Ucraina fanno temere che la situazione possa peggiorare. Da domani, 16, #condotto dalla nostra @gentilivero andrà in onda il mercoledì sera! Super green pass, caro bollette e i venti di guerra in Ucraina saranno i temi al centro della puntata. ...

Advertising

361_magazine : Controcorrente – Prima Serata, ritorna oggi 16 febbraio su Retequattro - QuiMediaset_it : RT @Controcorrentv: Da domani, 16 febbraio, #Controcorrente – Prima Serata condotto dalla nostra @gentilivero andrà in onda il mercoledì se… - incazzatae : @watashiwasimona Maddy mi è sempre piaciuta, ma non credo che abbia fatto un cambiamento particolare dalla prima st… - Controcorrentv : Da domani, 16 febbraio, #Controcorrente – Prima Serata condotto dalla nostra @gentilivero andrà in onda il mercoled… - zendainrome : RT @museiincomune: ??????????, ?????????? di #MargaretBourkeWhite al Museo di Roma in Trastevere è prorogata al 30 aprile!? ?Altri tre mesi per visit… -