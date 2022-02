Calendario Olimpiadi 17 febbraio: orari, programma, tv, streaming, tutte le finali e gli italiani in gara (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Giorno 13 della XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali arriverà domani, giovedì 17 febbraio, quando si assegneranno altri sei titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 22 azzurri, impegnati tra curling, bob, sci alpino, freestyle e combinata nordica. Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play. Calendario E italiani IN gara Olimpiadi INVERNALI PECHINO 2022 GIOVEDI’ 17 febbraio 02.05, CURLING: sessione 12 round robin uomini (Danimarca-USA, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Giorno 13 della XXIV edizione delleInvernali arriverà domani, giovedì 17, quando si assegneranno altri sei titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 22 azzurri, impegnati tra curling, bob, sci alpino, freestyle e combinata nordica. LeInvernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con logratuito fruibile su Rai Play.ININVERNALI PECHINO 2022 GIOVEDI’ 1702.05, CURLING: sessione 12 round robin uomini (Danimarca-USA, ...

