Calciomercato Milan | retroscena Sanches | ecco perchè è saltato

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato, ilha provato ad affondare il colpo per RenatoNegli ultimi giorni della sessione invernale di mercato, ilha provato ad affondare il colpo per Renato. Addirittura, il club rossonero aveva trovato un’intesa con il Lille per un trasferimento nell’ordine dei 25 milioni di euro. A bloccare la trattativa, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, sarebbero state le richieste d’ingaggio avanzate dall’entourage del calciatore e valutate troppo alte dalla dirigenza del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

