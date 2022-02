Barcellona-Napoli, Spalletti: “Partita da sogno, qui per fare gioco e vincere” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli, valevole per l’andata degli spareggi dell’Europa League 2021/2022. Il tecnico dei partenopei non nasconde le ambizioni della squadra: “Sono partite che sogniamo sempre di giocare, una sfida che ci dirà molto anche sulla nostra personalità – ha spiegato Spalletti – Noi dobbiamo fare il Napoli al di là dell’avversario o dello stadio, possiamo vincere e offrire anche un bel gioco. Gol in trasferta? Non credo cambi nulla con la nuova regola, la maglia non cambia da una Partita all’altra.” A livello di assenze e singoli, l’allenatore del Napoli afferma: “Lozano ci manca ma non possiamo dipendere mai da un singolo giocatore, abbiamo la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lucianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, valevole per l’andata degli spareggi dell’Europa League 2021/2022. Il tecnico dei partenopei non nasconde le ambizioni della squadra: “Sono partite che sogniamo sempre di giocare, una sfida che ci dirà molto anche sulla nostra personalità – ha spiegato– Noi dobbiamoilal di là dell’avversario o dello stadio, possiamoe offrire anche un bel. Gol in trasferta? Non credo cambi nulla con la nuova regola, la maglia non cambia da unaall’altra.” A livello di assenze e singoli, l’allenatore delafferma: “Lozano ci manca ma non possiamo dipendere mai da un singolo giocatore, abbiamo la ...

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ??? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - cmdotcom : #Napoli, guai in vista del #Barcellona: infortunio per #Osimhen [ @giovanniannun ] - DiMarzio : #Spalletti in conferenza stampa presenta la sfida del suo @sscnapoli al @FCBarcelona di #UEL - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, Spalletti: 'Andiamo in campo per vincere tutte le partite, anche contro il Barcellona' -