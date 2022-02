Barcellona | due titolari out con il Napoli? Le possibili scelte di Xavi

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Quasi tutto pronto per la sfida di Europa League trae gli allenatori cominciano ad ipotizzare leformazioni per la gara di domani. Tra i blaugrana potrebbero esserci però delle assenze importantissime nell’undici titolare. Covid-19Probabile formazione deldiIl Barça dovrà fare a meno, in primis, di sette infortunati: si tratta di Sergi Roberto, Ansu, Umtiti, Balde, Araujo, Lenglet e Depay. Secondo il quotidiano spagnolo Sport,potrebbe rinunciare a due big: Sergio Busquets, che ha saltato una sola partita quest’anno e Gavi. La probabile formazione potrebbe essere composta da: Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Niko, F. De Jong, Pedri; Adama Traoré, Aubemayang, Dembelé.