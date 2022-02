Arriva il comunicato ufficiale del GF Vip e scoppia la lite: fuoco di Miriana Trevisan su Katia Ricciarelli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La scorsa settimana Katia Ricciarelli è tornata a sparlare di Manila, Nathaly e Miriana Trevisan definendo le tre concorrenti ”tre vipere”. La cantante lirica si è sfogata con Soleil Sorge spiegando di essere stufa del comportamento delle tre vippone. “Basta sono stufa, sono in tre: Manila, Nathaly e Miriana. Sono delle vipere. Basta adesso, basta” ha sbottato la cantante stufa dei momenti di tensione che si sono venuti creare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Sono d’accordo con te, non me lo sarei mai aspettata da Manila. Mi sorprende ma ormai…”, ha aggiunto Soleil Sorge, che dopo l’ingresso di Delia Duran nella casa si è allontanata dall’ex Miss Italia. GF Vip 6, lite tra Miriana Trevisan e Katia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La scorsa settimanaè tornata a sparlare di Manila, Nathaly edefinendo le tre concorrenti ”tre vipere”. La cantante lirica si è sfogata con Soleil Sorge spiegando di essere stufa del comportamento delle tre vippone. “Basta sono stufa, sono in tre: Manila, Nathaly e. Sono delle vipere. Basta adesso, basta” ha sbottato la cantante stufa dei momenti di tensione che si sono venuti creare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Sono d’accordo con te, non me lo sarei mai aspettata da Manila. Mi sorprende ma ormai…”, ha aggiunto Soleil Sorge, che dopo l’ingresso di Delia Duran nella casa si è allontanata dall’ex Miss Italia. GF Vip 6,tra...

