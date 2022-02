Volley femminile: Monza si qualifica ai quarti, Novara eliminata. Decisivo il quoziente set (Di martedì 15 febbraio 2022) Monza passa ai quarti di finale della Champions League per quanto riguarda la pallavolo femminile. La squadra brianzola, a segno oggi per 3 a 0 in Finlandia contro il Salo, passa alla fase successiva del torneo eliminando di fatto Novara che ha perso per 0 a 3 contro il Dinamo Moscow. Entrambe hanno terminato al secondo posto il proprio girone, tutte e due con 4 affermazioni e 12 punti. Tutto si è deciso con quoziente set, 14-6 per Monza e 13-6 per Novara che abbandona la competizione. Procedono nell’evento il Dinamo Kazan e Lokomotiv Kaliningrad, realtà con 4 vittorie e 13 punti ciascuna. Fenerbahçe e Dinamo Mosca continuano l’avventura nella Champions League insieme al Conegliano che questa sera ha dominato la scena infliggendo un netto 3 a 0 alle polacche del ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)passa aidi finale della Champions League per quanto riguarda la pallavolo. La squadra brianzola, a segno oggi per 3 a 0 in Finlandia contro il Salo, passa alla fase successiva del torneo eliminando di fattoche ha perso per 0 a 3 contro il Dinamo Moscow. Entrambe hanno terminato al secondo posto il proprio girone, tutte e due con 4 affermazioni e 12 punti. Tutto si è deciso conset, 14-6 pere 13-6 perche abbandona la competizione. Procedono nell’evento il Dinamo Kazan e Lokomotiv Kaliningrad, realtà con 4 vittorie e 13 punti ciascuna. Fenerbahçe e Dinamo Mosca continuano l’avventura nella Champions League insieme al Conegliano che questa sera ha dominato la scena infliggendo un netto 3 a 0 alle polacche del ...

