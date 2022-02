Sofia Goggia e la medaglia di “argento vivo” – Video (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “argento vivo”. Sofia Goggia, dal suo profilo Instagram, mostra la medaglia d’argento vinta nella discesa libera alle Olimpiadi di Pechino 2022. “Avrei firmato per l’argento. Mi dispiace un po’ per l’oro, però è stato talmente un periodo tosto che oggi è stata la giornata più facile”, le parole dell’atleta dopo la gara. “Questa medaglia ha un valore incredibile”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “”., dal suo profilo Instagram, mostra lad’vinta nella discesa libera alle Olimpiadi di Pechino 2022. “Avrei firmato per l’. Mi dispiace un po’ per l’oro, però è stato talmente un periodo tosto che oggi è stata la giornata più facile”, le parole dell’atleta dopo la gara. “Questaha un valore incredibile”. L'articolo proviene da Italia Sera.

