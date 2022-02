Sci alpino | Sofia Goggia ora punta alle Coppe del Mondo di discesa e superG

(Di martedì 15 febbraio 2022) Un miracolo costruito in ventitré giorni. La medaglia d’argento è un capolavoro assoluto per, capace di rialzarsi nuovamente dall’ennesimo infortunio della carriera. La caduta di Cortina e la successiva diagnosi dell’infortunio al ginocchio sembrava aver messo la parola fine sulle Olimpiadi di Pechino 2022 per la bergamasca ed inveceè riuscita a presentarsi lo stesso ai Giochi e salire anche sul podio. Dopo la medaglia d’argento perc’è un nuovo obiettivo, quello di conquistare la Coppa deldie di. Sarebbe davvero un’altra impresa incredibile quella di conquistare entrambe le sfere di cristallo della velocità, ma è comunque un traguardo ancora fattibile, visto che mancano qualche gara oltrefinali ...

Quinta volta in totale per locon due atleti sul podio. - Un capolavoro di super Sofia che poteva essere l'apoteosi. Tra la Goggia e la medaglia d'oro si è messa di traverso la svizzera ...Con Sofia Goggia argento e Nadia Delago bronzo è la quinta volta che loitaliano sale con due atleti sul podio olimpico. La prima volta è datata 13 febbraio del 1972 a Sapporo quando nello ...Con 13 medaglie adesso siamo al terzo posto di sempre nelle spedizioni italiane alle Olimpiadi invernali.