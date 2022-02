Salernitana, arriva Davide Nicola: l'uomo delle salvezze impossibili (Di martedì 15 febbraio 2022) La Salernitana cambia ancora. L’ultima in classifica per la terza volta in stagione prova a dare la svolta con la sostituzione del proprio allenatore. A ottobre Castori aveva lasciato il posto a Colantuono che ieri è stato esonerato... Leggi su today (Di martedì 15 febbraio 2022) Lacambia ancora. L’ultima in classifica per la terza volta in stagione prova a dare la svolta con la sostituzione del proprio allenatore. A ottobre Castori aveva lasciato il posto a Colantuono che ieri è stato esonerato...

Advertising

Dalla_SerieA : Salernitana, accolto il ricorso per la gara contro l’Udinese. Invece Bologna-Inter si gioca -… - Calciopuntgoal : ADDIO A COLANTUONO LA SALERNITANA SCEGLIE IL SUCCESSORE, ARRIVA L’OK PER L’UDINESE - SergVessicchio : ADDIO A COLANTUONO LA SALERNITANA SCEGLIE IL SUCCESSORE, ARRIVA L’OK PER L’UDINESE - SergVessicchio : ADDIO A COLANTUONO LA SALERNITANA SCEGLIE IL SUCCESSORE, ARRIVA L’OK PER L’UDINESE - Daniele20052013 : Udinese Salernitana, arriva la decisione finale: si deve giocare -