Russia - Ucraina, il reportage dal fronte (Di martedì 15 febbraio 2022) Carri armati di ritorno dalle esercitazioni in BieloRussia, elicotteri da combattimento che sorvolano il confine. È questa la situazione a Bryansk, in Russia , a un centinaio di chilometri da Kiev, in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 febbraio 2022) Carri armati di ritorno dalle esercitazioni in Bielo, elicotteri da combattimento che sorvolano il confine. È questa la situazione a Bryansk, in, a un centinaio di chilometri da Kiev, in ...

Advertising

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - CarloCalenda : Per chi vuole un riassunto della situazione tra #Russia e #Ucraina, la nota sintetica del centro studi di… - lauraboldrini : Sostengo l’iniziativa: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte l… - marioricciard18 : Da leggere @gspataf95: #Ucraina: la crisi e la sua possibile evoluzione - Volatilevitali1 : RT @NatangeloM: Check in problematico - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #kiev #ucraina #dimaio #russia @fattoquot… -