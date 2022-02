Piatek: «A Firenze per essere il primo attaccante. In Italia mi chiedono di fare gol per il fantacalcio» (Di martedì 15 febbraio 2022) A Krzysztof Piatek – insieme con Arthur Cabral – l’arduo compito di sostituire Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Il ballottaggio è serrato ma il polacco con due gol in Coppa Italia contro l’Atalanta e un gol nella partita di ieri (nonostante due rigori sbagliati in due partite, i primi in Italia) sembra aver messo la freccia. Piatek ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel post partita. Sono molto contento di essere tornato al gol in Serie A. Anche per chi mi ha preso al fantacalcio? In Italia ci tengono tanto, me lo chiedono sempre. Sono focalizzato sulla prossima partita, non ci penso. Siamo una squadra, anche quando ho sbagliato il rigore la squadra mi ha dato fiducia. La pressione è tanta. Al Pistolero non si chiede solo di non far ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) A Krzysztof– insieme con Arthur Cabral – l’arduo compito di sostituire Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Il ballottaggio è serrato ma il polacco con due gol in Coppacontro l’Atalanta e un gol nella partita di ieri (nonostante due rigori sbagliati in due partite, i primi in) sembra aver messo la freccia.ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel post partita. Sono molto contento ditornato al gol in Serie A. Anche per chi mi ha preso al? Inci tengono tanto, me losempre. Sono focalizzato sulla prossima partita, non ci penso. Siamo una squadra, anche quando ho sbagliato il rigore la squadra mi ha dato fiducia. La pressione è tanta. Al Pistolero non si chiede solo di non far ...

Advertising

napolista : #Piatek: «A #Firenze per essere il primo attaccante. In Italia mi chiedono di fare gol per il #fantacalcio» A Dazn… - Alf_Verni : Faccio una premessa,sono entusiasta dell’avvio che ha avuto #Piatek con la #Fiorentina: 5 partite 4 gol, ma lo dico… - oidonos : RT @giannattasius: Per #Piatek, dal suo arrivo a Firenze, un gol ogni 74'. Per #Vlahovic, dal suo trasferimento a Torino, una rete ogni 27… - simodihno10 : RT @giannattasius: Per #Piatek, dal suo arrivo a Firenze, un gol ogni 74'. Per #Vlahovic, dal suo trasferimento a Torino, una rete ogni 27… - BioNeonHero : RT @giannattasius: Per #Piatek, dal suo arrivo a Firenze, un gol ogni 74'. Per #Vlahovic, dal suo trasferimento a Torino, una rete ogni 27… -