Oscar 2022, per la prima volta la cerimonia sarà presentata da tre donne. Ci sarà anche un premio per il film più votato su Twitter (Di martedì 15 febbraio 2022) L'annuncio è stato fatto. La 94esima edizione degli Academy Awards verrà presentata da Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall. È la prima volta che succede nella storia degli Oscar. La notizia è stata annunciata durante il programma televisivo Good Morning America dalla stessa Amy Schumer: «Buongiorno America, presenterò gli Oscar insieme alle mie buone amiche Wanda Sykes e Regina Hall». E poi ha aggiunto: «È meglio che vada a guardare dei film». Battute a parte, Schumer aveva già presentato un premio dedicato ai film, nel 2015 aveva guidato gli MTV Movie Awards. Quest'anno la Notte degli Oscar è prevista per il 27 marzo, a Los Angeles. Tra le nomination ci sono anche diversi italiani: Paolo Sorrentino è candidato con ...

