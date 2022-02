Nauticsud, nuovo record: crescita delle presenze del 25% (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Nauticsud segna un ulteriore record. Dopo aver inaugurato la stagione fieristica 2022, con la ripartenza delle fiere alla Mostra d’Oltremare di Napoli, registra anche una crescita di presenze e di affari nel primo weekend di apertura. L’evento, organizzato dall’ente MdO in collaborazione con Afina, ha accolto oltre 200 espositori e circa 700 imbarcazioni. Nauticsud, è record: “Premiata la qualità” “Siamo ripartiti nel migliore dei modi – afferma soddisfatto Remo Minopoli, presidente della Mostra d’Oltremare – con il ritorno di una fiera che rappresenta uno dei comparti produttivi, quello della nautica, migliori d’Italia. L’attesa e la voglia del pubblico è stata premiata con una esposizione di alto livello che ha registrato nel primo weekend, nel confronto con ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilsegna un ulteriore. Dopo aver inaugurato la stagione fieristica 2022, con la ripartenzafiere alla Mostra d’Oltremare di Napoli, registra anche unadie di affari nel primo weekend di apertura. L’evento, organizzato dall’ente MdO in collaborazione con Afina, ha accolto oltre 200 espositori e circa 700 imbarcazioni., è: “Premiata la qualità” “Siamo ripartiti nel migliore dei modi – afferma soddisfatto Remo Minopoli, presidente della Mostra d’Oltremare – con il ritorno di una fiera che rappresenta uno dei comparti produttivi, quello della nautica, migliori d’Italia. L’attesa e la voglia del pubblico è stata premiata con una esposizione di alto livello che ha registrato nel primo weekend, nel confronto con ...

