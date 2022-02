Napoli, i tempi di recupero di Lozano: ecco quando potrebbe essere convocato il messicano (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Napoli non vive una stagione affatto semplice. Tante, troppe le assenze che ha dovuto fronteggiare Luciano Spalletti in questi mesi. Alla... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilnon vive una stagione affatto semplice. Tante, troppe le assenze che ha dovuto fronteggiare Luciano Spalletti in questi mesi. Alla...

Advertising

iannetts70 : RT @hofattotardi: Chiedono 1280€ per una pet al momento. Come all’altro ospedale dei preti, il Gemelli. Per fare la nei tempi e gratis cara… - cera1volta : RT @hofattotardi: Chiedono 1280€ per una pet al momento. Come all’altro ospedale dei preti, il Gemelli. Per fare la nei tempi e gratis cara… - VinceMaielli : RT @hofattotardi: Chiedono 1280€ per una pet al momento. Come all’altro ospedale dei preti, il Gemelli. Per fare la nei tempi e gratis cara… - LuigiPelliciol3 : RT @hofattotardi: Chiedono 1280€ per una pet al momento. Come all’altro ospedale dei preti, il Gemelli. Per fare la nei tempi e gratis cara… - GioB1974 : RT @hofattotardi: Chiedono 1280€ per una pet al momento. Come all’altro ospedale dei preti, il Gemelli. Per fare la nei tempi e gratis cara… -