Maxi stangata sulle bollette luce e gas: 400 euro in più nello stipendio per i docenti fuori sede. La proposta del CNDDU (Di martedì 15 febbraio 2022) Il caro bollette energia elettrica e gas sta destabilizzando i lavoratori di ogni settore, compresi quelli della scuola. Specialmente gli insegnanti fuori sede che da tempo non riescono ad avvicinarsi a casa. Ecco allora la proposta del Coordinamento Nazionale docenti della disciplina dei Diritti Umani: adeguare lo stipendio al costo delle vita. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 febbraio 2022) Il caroenergia elettrica e gas sta destabilizzando i lavoratori di ogni settore, compresi quelli della scuola. Specialmente gli insegnantiche da tempo non riescono ad avvicinarsi a casa. Ecco allora ladel Coordinamento Nazionaledella disciplina dei Diritti Umani: adeguare loal costo delle vita. L'articolo .

