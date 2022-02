Letizia di Spagna seduce in rosso | brillanti a forma di stelle e tacchi di vernice

Leggi su dilei

(Di martedì 15 febbraio 2022)diinizia la sua settimana di lavoro da sola e tiene udienza a Palazzo ancora senza suo marito Felipe risultato leggermente positivo al Covid. La Reina strega i suoi ospiti con un look total red, firmato da Hugo Boss, il suo brand preferito.diva sul sicuro in fatto di outfit e sceglie per accogliere i suoi ospiti a Palazzo Zarzuela il colore che meglio la valorizza, il, e lo stilista che firma quasi tutti i suoi look di rappresentanza, Hugo Boss. E decisamente fa centro. Al suo ingresso nella sala delle udienze, Donnaaffascina con il suo allure grintoso e rock. Ed è una perfetta padrona di casa, rivolgendo a ciascun ospite un breve saluto personale. D’altro canto, la Reina si sente a suo agio con loro, infatti ha ricevuto a Palazzo i ...