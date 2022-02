GF Vip, Alex Belli incontra Delia Duran e Soleil Sorge: le reazioni delle due donne (Di martedì 15 febbraio 2022) Il rientro al Gf vip di Alex Belli già crea scompiglio nella Casa dei vip, dal momento che l’attore ha dei primi confronti con le primedonne del suo famoso triangolo, Delia Duran e Soleil Sorge. In queste ore successive al suo rientro nel gioco registratosi alla nuova diretta del reality, l’attore sembra vivere un riavvicinamento con la promessa sposa, Delia, a cui non lui nasconde di non riuscire più a vivere senza di lei. Questo, nonostante la complicità che la venezuelana ha ora con i coinquilini Barù e Antonio Medugno, che Belli lascia intendere di mandare giù. Il confronto tra i promessi sposi giunge dopo l’incontro che vede Alex e Soleil protagonisti in puntata: l’attore ha sorpreso la sua “amica ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 15 febbraio 2022) Il rientro al Gf vip digià crea scompiglio nella Casa dei vip, dal momento che l’attore ha dei primi confronti con le primedel suo famoso triangolo,. In queste ore successive al suo rientro nel gioco registratosi alla nuova diretta del reality, l’attore sembra vivere un riavvicinamento con la promessa sposa,, a cui non lui nasconde di non riuscire più a vivere senza di lei. Questo, nonostante la complicità che la venezuelana ha ora con i coinquilini Barù e Antonio Medugno, chelascia intendere di mandare giù. Il confronto tra i promessi sposi giunge dopo l’incontro che vedeprotagonisti in puntata: l’attore ha sorpreso la sua “amica ...

Advertising

Natalia98576971 : RT @Stefano_Bini1: Speriamo che #AlexBelli non si monti la testa perché dopo il #gfvip6 sparirà dai radar tv Il Mr. #ChimicaArtistica è u… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Jessica Selassié furiosa con Delia: 'Ti meriti quello che ti hanno fatto Alex e Soleil! Vipera… - basciagonistan : RT @Nadia02113466: Se il blocco Alex-Delia lo avevamo solo in puntata adesso ce lo dobbiamo sopportare h24 … regia 1 Delia seguita ad ombra… - Nadia02113466 : Se il blocco Alex-Delia lo avevamo solo in puntata adesso ce lo dobbiamo sopportare h24 … regia 1 Delia seguita ad… - Giornaleditalia : Speriamo che Alex Belli non si monti la testa perché dopo il GF Vip sparirà dai radar tv -