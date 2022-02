Femminicidio nel Salento: ergastolo per ex fidanzato (Di martedì 15 febbraio 2022) La Corte d'Assise di Lecce ha condannato all'ergastolo Salvatore Carfora, il 38enne di Torre Annunziata che l'1 febbraio 2021 uccise a coltellate la sua ex compagna Sonia Di Maggio, di 29 anni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) La Corte d'Assise di Lecce ha condannato all'Salvatore Carfora, il 38enne di Torre Annunziata che l'1 febbraio 2021 uccise a coltellate la sua ex compagna Sonia Di Maggio, di 29 anni, ...

