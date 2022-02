Covid: Meloni, 'surreale obbligo mascherine Ffp2 per bambini, non esistono' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - Tra le norme anti Covid del governo "ci sono delle cose surreali, come l'obbligo di mascherine Ffp2 per i bambini: non esistono le mascherine Ffp2 per i bambini. Abbiamo un governo che ci obbliga a mettere dei dispositivi che non esistono e dicono che ci dobbiamo fidare". Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - Tra le norme antidel governo "ci sono delle cose surreali, come l'diper i: nonleper i. Abbiamo un governo che ci obbliga a mettere dei dispositivi che none dicono che ci dobbiamo fidare". Lo ha detto Giorgiaa Rtl102.5.

Advertising

RobertoBurioni : Meloni: 'le possibilità che un ragazzo muoia di COVID sono le stesse che muoia colpito da un fulmine' Anni 2020-2… - repubblica : Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione' - Piu_Europa : Meloni: 'Non vaccinerò mia figlia. Le possibilità che un ragazzo muoia di COVID sono le stesse che muoia per un ful… - TV7Benevento : Covid: Meloni, 'surreale obbligo mascherine Ffp2 per bambini, non esistono' - - darkshad0w : RT @tempoweb: #Gentiloni affonda l'#obbligo vaccinale, l'intervista che inguaia #Draghi & Co. #Meloni scatenata: vale anche da noi? #ue #va… -