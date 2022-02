Charlene di Monaco arrivano nuove notizie sulle sue condizioni

(Di martedì 15 febbraio 2022) Continuato a far preoccupare ledi salute della principessa di. come sta realmente? A distanza da tre mesi dal suo ricovero, continuano ad essere imminenti le vocidi. Ormai il principe Alberto lo va ripetendo da mesi e da mesi che tra lui e sua moglie non c’è nessuna crisi sentimentale, ma la Principessa ha solo bisogno di riprendersi. Intanto, la data del rientro a casa viene sempre posticipata. Se le lunghe ore di volo e l’impossibilità della Wittstock di salire su un aereo per via del suo stato di salute, giustificavano un ritardo nel rientro alla Rocca ora i sudditi faticano a comprendere cosa stia accadendo alla loro principessa. Cosa si nasconde dietro questo ricovero da sullo? Visualizza questo post su ...

Stephanie di Monaco ha compiuto 57 anni lo scorso 1° febbraio. E non vuole più essere chiamata 'Principessa ... ultimamente, per aiutare il fratello Alberto con i figli in assenza di Charlene Wittstock ... Charlene di Monaco continua a non stare proprio bene: la Principessa avrebbe dovuto ritornare dalla sua famiglia in occasione del suo ultimo compleanno ma non è stato possibile. Il Principato di Monaco inizia ad essere stanco di aspettare il ritorno di Charlene ma la Principessa non esce ancora; resta anzi ricoverata ad oltranza, senza una data certa per le dimissioni. Charlene di Monaco: retroscena inaspettato, forte gelosia. Con le continue rivelazioni sui problemi fisici e coniugali, Charlene di Monaco non trova pace: di recente è emersa un'ex fiamma, di origini ...