Calcio: Sampdoria, perfettamente riuscito l'intervento al crociato sinistro per Gabbiadini (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - L'attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, è stato operato oggi al ginocchio, per guarire dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La stagione è già finita per il trentenne bergamasco, che però non perde il sorriso. Dopo il messaggio di ringraziamento per tutti i tifosi che gli sono stati vicini in queste ore difficili Gabbiadini ha aggiornato tutti i suoi followers su Instagram con una 'storia' pubblicata dopo l'intervento chirurgico al ginocchio: "È andata, tutto ok", ha scritto il giocatore blucerchiato come didascalia al selfie dove si ritrae con un sorriso e un pollice in su. L'intervento è perfettamente riuscito, come ha riportato la Sampdoria in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - L'attaccante della, Manolo, è stato operato oggi al ginocchio, per guarire dalla lesione del legamentoanteriore del ginocchio. La stagione è già finita per il trentenne bergamasco, che però non perde il sorriso. Dopo il messaggio di ringraziamento per tutti i tifosi che gli sono stati vicini in queste ore difficiliha aggiornato tutti i suoi followers su Instagram con una 'storia' pubblicata dopo l'chirurgico al ginocchio: "È andata, tutto ok", ha scritto il giocatore blucerchiato come didascalia al selfie dove si ritrae con un sorriso e un pollice in su. L', come ha riportato lain un ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Sampdoria, perfettamente riuscito l'intervento al crociato sinistro per Gabbiadini -… - Fantacalcio : Sampdoria, testa all'Empoli: si rivede Yoshida, Giovinco a parte - beppet81 : Gasi capitano!! - andreastoolbox : Infortunio Gabbiadini, operato l'attaccante della Sampdoria: 'È andata, tutto ok' | Sky Sport - sportli26181512 : Sampdoria, intervento perfettamente riuscito per Gabbiadini: Prosegue intanto la preparazione della squadra: progra… -