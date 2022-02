Ucraina, prospettive di conflitto sempre più forti ma resta aperto uno spiraglio diplomatico (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questione Ucraina. Continua l’escalation di episodi che paiono indirizzare verso un impensabile scenario bellico. Purtroppo i contatti diplomatici, compresa la telefonata di 62 minuti tra Joe Biden e Vladimir Putin, non hanno fatto calare di un millimetro la tensione, anche se la porta del dialogo rimane aperta. Mosca ha già dato intanto il via a nuove esercitazioni militari nel mar Nero mentre ci sono voci di contatti ravvicinati tra sommergibili americani e navi militari russe. La diplomazia non demorde mentre i venti di guerra stanno facendo crescere alle stelle i prezzi del gas e del grano, sollevando in tutta Europa il turbine dell’inflazione. Un fattore che comporta indubbi vantaggi per Mosca grazie agli introiti legati al suo export che volano in un quadro in cui è la realtà russa e il suo leader a far la voce grossa a livello internazionale. Questo ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questione. Continua l’escalation di episodi che paiono indirizzare verso un impensabile scenario bellico. Purtroppo i contatti diplomatici, compresa la telefonata di 62 minuti tra Joe Biden e Vladimir Putin, non hanno fatto calare di un millimetro la tensione, anche se la porta del dialogo rimane aperta. Mosca ha già dato intanto il via a nuove esercitazioni militari nel mar Nero mentre ci sono voci di contatti ravvicinati tra sommergibili americani e navi militari russe. La diplomazia non demorde mentre i venti di guerra stanno facendo crescere alle stelle i prezzi del gas e del grano, sollevando in tutta Europa il turbine dell’inflazione. Un fattore che comporta indubbi vantaggi per Mosca grazie agli introiti legati al suo export che volano in un quadro in cui è la realtà russa e il suo leader a far la voce grossa a livello internazionale. Questo ...

