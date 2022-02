Ucraina | l’esito ‘pacifico’ è inevitabile per almeno due ragioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) di Claudio Amicantonio La crisipreoccupa i governi e i popoli del pianeta. L’Europa in particolare è attraversata da tensioni politiche e diplomatiche in vista di una possibile accelerazione della situazione nella direzione dello scontro militare. Il quadro locale è decisamente preoccupante poiché la recente mobilitazione russa di un enorme potenziale bellico lungo i confini ucraini si sovrappone alle già instabili situazioni della Crimea e del Donbass che si trascinano da quasi un decennio. Il quadro internazionale, a propria volta, non lascerebbe presagire nulla di buono con la Russia che non può accettare un’eventuale futura adesione dell’alla Nato e gli Usa che a loro volta non possono permettersi, soprattutto dopo le debolezze mostrate in Iraq e in Afghanistan, di cedere di fronte alle pressioni militari di Mosca. Ulteriori ...