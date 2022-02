Ucraina, Enrico Letta: "Invasione russa danno irreparabile, forze politiche sostengano Governo" (Di lunedì 14 febbraio 2022) "L'Invasione russa in Ucraina sarebbe un danno irreparabile, invito tutte le forze politiche a unirsi per sostenere il Governo che sono sicuro fara' la sua parte" dice il segretario del partito ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) "L'insarebbe un, invito tutte lea unirsi per sostenere ilche sono sicuro fara' la sua parte" dice il segretario del partito ...

