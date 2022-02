Svelata la data d’uscita di Peaky Blinders 6 e le prime immagini dell’ultima stagione

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ufficiale ladi6: la serie storica targata BBC tornerà questo mese. A confermarlo è il regista Anthony Byrne al Sunday Times, che ha rivelato il giorno in cui rivedremo la famiglia Shelby, purtroppo, per l’ultima volta. La sesta è infatti laconclusiva, annunciata lo scorso anno tra lo sconforto dei fan. I piani iniziali dello showrunner Steven Knight erano quelli di produrre sette stagioni, ma la pandemia ha rimesso tutto in discussione. Tra ritardi nelle riprese (dovevano iniziare a marzo 2020), poi il lockdown e il terribile lutto che ha colpito il cast e la crew (la morte dell’attrice Helen McCrory, una delle punte di diamante della serie) hanno fatto il resto. Anticipata da un trailer, ladi ...