Sci, Sofia Goggia è pronta: 4° posto in prova nella discesa libera. 'Sono molto concentrata' (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Ogni discesa fa a sé, domani è il giorno della gara e Sono molto concentrata . Sono consapevole di avere disputato una bella prova, stando bene sui piedi. Ho saltato tanto abbastanza ovunque, ma ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Ognifa a sé, domani è il giorno della gara econsapevole di avere disputato una bella, stando bene sui piedi. Ho saltato tanto abbastanza ovunque, ma ...

