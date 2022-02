Scholz tenta l'ultima mediazione. Il G7 prepara sanzioni durissime

Advertising

codeghino10 : RT @tg2rai: Crisi #Ucraina. #StatiUniti ed #Europa convinti che attacco russo sia ormai solo questione di tempo. Diplomazia tenta ultime ca… - tg2rai : Crisi #Ucraina. #StatiUniti ed #Europa convinti che attacco russo sia ormai solo questione di tempo. Diplomazia ten… - RaimondoFabbri : RT @RadioRadicale: #Macron incontra #Putin, mentre #Scholz va a Washington. Si tenta di risolvere la crisi #Ucraina allentando la pressione… - akhetaton11 : RT @RadioRadicale: #Macron incontra #Putin, mentre #Scholz va a Washington. Si tenta di risolvere la crisi #Ucraina allentando la pressione… - RadioRadicale : #Macron incontra #Putin, mentre #Scholz va a Washington. Si tenta di risolvere la crisi #Ucraina allentando la pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Scholz tenta

Il cancelliere tedesco è a Kiev, prima tappa della missione diplomatica per scongiurare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Domani poi volerà a Mosca per incontrare ......al confine non accenna ad attenuarsi e mentre gli eserciti si rafforzano la diplomaziain ... Per questo i tentativi di mediazione vanno avanti: oggi l'incontro del cancelliere tedesco Olaf...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto a Mosca “segni immediati di de-escalation” prima di giungere a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj. Scholz su Twitter ha ...Scholz ha poi descritto la sua missione a Kiev come "un tenta- tivo di garantire la pace all'Europa". Con il presidente ucraino Zelenskiy, Scholz dovrebbe discutere di come la Germania possa aiutare l ...