Saman Abbas, arrestato a Barcellona uno dei cugini della 18enne pakistana scomparsa da Novellara. Per gli inquirenti partecipò al sequestro e all’omicidio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nuovo colpo di scena nelle indagini sul sequestro e l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa da Novellara, nel Reggiano, dallo scorso aprile (leggi l’articolo). Saman Abbas, arrestato a Barcellona uno dei cugini della 18enne scomparsa da Novellara La Polizia Nazionale Spagnola, nell’ambito dell’ordine di indagine europeo richiesto dalla Procura di Reggio Emilia a Eurojust e grazie alle risultanze investigative sviluppate da Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia supportato dal servizio di cooperazione Internazionale di Polizia, ha fatto irruzione questa mattina in un appartamento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nuovo colpo di scena nelle indagini sule l’omicidio di, lada, nel Reggiano, dallo scorso aprile (leggi l’articolo).uno deidaLa Polizia Nazionale Spagnola, nell’ambito dell’ordine di indagine europeo richiesto dalla Procura di Reggio Emilia a Eurojust e grazie alle risultanze investigative sviluppate da Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia supportato dal servizio di cooperazione Internazionale di Polizia, ha fatto irruzione questa mattina in un appartamento ...

Advertising

matteosalvinimi : Arrestato in un appartamento al centro di Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e inda… - Agenzia_Ansa : Arrestato a Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l'omicidio della 18en… - fattoquotidiano : Saman Abbas, arrestato a Barcellona uno dei cugini. È indagato per il sequestro, l’omicidio e l’occultamento del ca… - fcolarieti : Saman Abbas, arrestato a Barcellona uno dei cugini della 18enne pakistana scomparsa da Novellara. Per gli inquirent… - kiuspo73 : RT @matteosalvinimi: Arrestato in un appartamento al centro di Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagat… -