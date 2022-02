Real Madrid | Benzema | «Con il PSG nessun favorito Mbappé? Tutti lo sanno di lui»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Karim, attaccante del, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il PSG In conferenza stampa, Karimha analizzato la gara contro il PSG. CONDIZIONI – «Ho lavorato tanto e mi sento meglio. Ora abbiamo una seduta per vedere come va, per capire se potrò giocare. E’ chiaro che sto bene e ho recuperato, ma devo sentire le sensazioni sul terreno di gioco».MBAPPE – «Sarà una grande partita, giocare contro Kylian è specialeche un giorno potrebbe venire qui. Domani conta vincere, saremo amici dopo».MESSI – «E’ un giocatore straordinario. In Francia la gente si aspetta forse più gol, ma c’è poco da dirgli. Ho giocato tanto contro di lui, ma domani è un’altra sfida. Però se parliamo di Messi parliamo di Calcio».NEYMAR – «Lui come ...

Mauricio Pochettino, tecnico classe 1972 del Paris Saint-Germain, in conferenza stampa ha presentato il match contro il Real Madrid. La gara valida per l'andata degli ottavi di finale di UEFA ...