Quanto sei juventino? Fai il test e scopri se sei un vero tifoso bianconero (Di lunedì 14 febbraio 2022) Essere tifosi di una squadra è facile, ma saperne la storia è sempre importante e quindi mettiti alla prova e scopri Quanto sei juventino. La fede calcistica è una cosa molto seria e non è infatti possibile smerciarla o venderla per nulla al mondo ed è così anche per la Juventus e per i suoi milioni di tifosi sparsi in tutta Italia e in tutto il mondo, ma per essere veri tifosi è fondamentale anche conoscere la storia per poter dimostrare di essere un vero juventino. Tifosi Juventus (GettyImages)La Juventus è la squadra più titolata d’Italia, capace di alzare al cielo lo Scudetto per ben 36 volte nella propria gloriosa storia, riuscendo così quasi a doppiare l’Inter, squadra che in questo momento si trova al secondo posto in questa particolare classifica. È logico capire dunque che sono tantissimi gli ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Essere tifosi di una squadra è facile, ma saperne la storia è sempre importante e quindi mettiti alla prova esei. La fede calcistica è una cosa molto seria e non è infatti possibile smerciarla o venderla per nulla al mondo ed è così anche per la Juventus e per i suoi milioni di tifosi sparsi in tutta Italia e in tutto il mondo, ma per essere veri tifosi è fondamentale anche conoscere la storia per poter dimostrare di essere un. Tifosi Juventus (GettyImages)La Juventus è la squadra più titolata d’Italia, capace di alzare al cielo lo Scudetto per ben 36 volte nella propria gloriosa storia, riuscendo così quasi a doppiare l’Inter, squadra che in questo momento si trova al secondo posto in questa particolare classifica. È logico capire dunque che sono tantissimi gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le varianti, compresa Omicron, almeno per sei mesi non riescono a bucare la protezione offerta dai linfociti T svil… - RadioItalia : 'O forse sei tu' di @elisatoffoli è la canzone della settimana! Quanto ci piace? ?? Ascoltala qui:… - riIeymfs : quanto sei bella ?? - Mora20La : Io non so dove sei ora, ma devo per forza sperare che ti trovi in un posto migliore di questo. Mi piace immaginarti… - MatteoGeorge5 : @SCUtweet Sto male, ti sei inventato una dichiarazione di sana pianta. Ma quanto gasi? -