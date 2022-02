Miss Italia: vince la 20enne napoletana Zeudi Di Palma (Di lunedì 14 febbraio 2022) Zeudi Di Palma è la ragazza più bella d'Italia per il 2021. La 20enne napoletana, originaria del quartiere di Scampia, ha vinto l'edizione numero 82 del famoso concorso di bellezza nella finale disputata al Casinò di Venezia e trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Helbiz Live. Con la sua vittoria, il titolo torna, dopo 20 anni, ad una campana, dopo le vittorie di Marisa Jossa nel 1959, Roberta Capua nel 1986 e Daniela Merolla nel 2001. Sul podio, al secondo posto Gabriella Bagnasco, 20enne di Melfi (Potenza), che ha portato per la prima volta la Basilicata sul podio di Miss Italia. Terzo posto per un'altra napoletana, la 19enne Lorena Tonacci. La finale, che inizialmente era in programma per il 19 dicembre, ma che è stata ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 14 febbraio 2022)Diè la ragazza più bella d'per il 2021. La, originaria del quartiere di Scampia, ha vinto l'edizione numero 82 del famoso concorso di bellezza nella finale disputata al Casinò di Venezia e trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Helbiz Live. Con la sua vittoria, il titolo torna, dopo 20 anni, ad una campana, dopo le vittorie di Marisa Jossa nel 1959, Roberta Capua nel 1986 e Daniela Merolla nel 2001. Sul podio, al secondo posto Gabriella Bagnasco,di Melfi (Potenza), che ha portato per la prima volta la Basilicata sul podio di. Terzo posto per un'altra, la 19enne Lorena Tonacci. La finale, che inizialmente era in programma per il 19 dicembre, ma che è stata ...

Advertising

Agenzia_Italia : 20 anni, di Napoli, studentessa di sociologia alla Federico II, è stata eletta nel corso della diretta sulla piatta… - Corriere : Zeudi Di Palma eletta Miss Italia: «Sono di Scampia: Gomorra dà un’idea distorta, qui tanti ragazzi vogliono emanci… - Corriere : «A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da c… - MetropolitanoIT : ??#MissItalia al #Carnevale di #Venezia. Iniziata la #kermesse, 100 mila presenze in città???? - dukem56 : @1f6eed3c8c1c4e4 ??Sarà vero? ?? ??dopo Miss Italia aver un Papa nero?? No me par vero???? -