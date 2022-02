Maria De Filippi, problemi con la madre: “Mia figlia non è…” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Maria De Filippi, insieme a Mara Venier, è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Ideatrice di nuovi format, scopritrice di nuovi talenti, sempre vicina ai giovanissimi, ha un carattere apparentemente ombroso ma in realtà ha un cuore grande. Maria De Filippi, milanese di nascita, nota conduttrice tv, moglie del giornalista Maurizio Costanzo, viene da una famiglia serena: il padre è un rappresentante di medicinali mentre la madre una colta insegnante di greco. L’infanzia di Maria è stata senza particolare scosse, passata fra lo studio e i giochi con il fratello Giuseppe. Diplomatasi al liceo classico con ottimi voti, si è poi laureata in Giurisprudenza con 110 e lode. Maria De Filippi agli esordiAttiva in televisione dal 1992, ... Leggi su topicnews (Di lunedì 14 febbraio 2022)De, insieme a Mara Venier, è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Ideatrice di nuovi format, scopritrice di nuovi talenti, sempre vicina ai giovanissimi, ha un carattere apparentemente ombroso ma in realtà ha un cuore grande.De, milanese di nascita, nota conduttrice tv, moglie del giornalista Maurizio Costanzo, viene da una famiglia serena: il padre è un rappresentante di medicinali mentre launa colta insegnante di greco. L’infanzia diè stata senza particolare scosse, passata fra lo studio e i giochi con il fratello Giuseppe. Diplomatasi al liceo classico con ottimi voti, si è poi laureata in Giurisprudenza con 110 e lode.Deagli esordiAttiva in televisione dal 1992, ...

Advertising

MediasetPlay : Maria De Filippi, Eros Ramazzotti, Gerry Scotti, Silvia Toffanin… e tanti altri insieme in due serate speciali ???… - IlContiAndrea : #SabrinaFerilli “Maria De Filippi per me è un riferimento, anche rispetto a quello che ho detto a #Sanremo2022 su c… - koala_moonlight : comunque addirittura maria de filippi si è piegata al teatrino di alex belli inizio a pensare che abbia santi prote… - infoitcultura : Amici 21, Rudy Zerbi lascia Maria De Filippi senza parole: ''Spudorato'' - MariaRo05624594 : @wilmington_girl @GrandeFratello Infatti nel giro di 3 giorni lo abbiamo visto e sentito in tutte le trasmissioni..… -