LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia è terza! E il sorrisino… (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.42 L’austriaca Tamara Tippler è ottava a 51 centesimi. 6.40 La slovena Ilka Stuhec è 15ma a 2?37. La ceca Ester Ledecka sesta a 48 centesimi. 6.39 Sofia Goggia ha sciato come se nulla fosse successo meno di un mese fa. Sicura, decisa in curva, a suo agio con la velocità. Le avversarie sono temibili, ma noi siamo certi che SI PUO’ FARE! Ci abbiamo sempre creduto, solo Sofia potrebbe realizzare un’impresa del genere. Solo lei! 6.37 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Sofia C’EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE’!!!! L’azzurra è terza a 38 centesimi, si è rialzata nel finale! Bellissimo il sorrisino furbetto che fa capolino sul volto della bergamasca… 6.35 Huetter chiude undicesima a 1?48. Ed ora vediamo Sofia ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.42 L’austriaca Tamara Tippler è ottava a 51 centesimi. 6.40 La slovena Ilka Stuhec è 15ma a 2?37. La ceca Ester Ledecka sesta a 48 centesimi. 6.39ha sciato come se nulla fosse successo meno di un mese fa. Sicura, decisa in curva, a suo agio con la velocità. Le avversarie sono temibili, ma noi siamo certi che SI PUO’ FARE! Ci abbiamo sempre creduto, solopotrebbe realizzare un’impresa del genere. Solo lei! 6.37 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!C’EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE’!!!! L’azzurra è terza a 38 centesimi, si è rialzata nel finale! Bellissimo il sorrisino furbetto che fa capolino sul volto della bergamasca… 6.35 Huetter chiude undicesima a 1?48. Ed ora vediamo...

Advertising

OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA dell'ultima prova cronometrata di scesa a #Beijing2022: Sofia Goggia osservata sp… - zazoomblog : LIVE Salto con gli sci prova a squadre Olimpiadi 2022 in DIRETTA: che battaglia fra Slovenia Norvegia Austria e Ger… - pointofnews : #live #sci alpino, #prova #discesa #olimpiadi 2022 in #diretta: ultimo test per #sofia #goggia prima della gara. Lo… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: ultimo test per Sofia Goggia prima della gara. Lo start a… - zazoomblog : LIVE Salto con gli sci prova a squadre Olimpiadi 2022 in DIRETTA: che battaglia fra Slovenia Norvegia Austria e Ger… -