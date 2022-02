I mezzi e i modi del trasporto petrolifero e la crisi 2020-2021 (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’attuale mercato delle spedizioni internazionali può essere descritto in alti e bassi. Le tariffe nel mercato del trasporto marittimo internazionale hanno ripetutamente raggiunto nuovi massimi. Il forte rimbalzo economico nel 2021 è diventato la forza trainante dell’aumento ciclico del mercato. Dopo la frenesia nella prima metà del 2020, il mercato del trasporto marittimo internazionale di navi cisterna è stato condizionato da fattori negativi, tra cui la generale mancanza di domanda di trasporto di petrolio. Nella prima metà del 2021, i prezzi internazionali del petrolio hanno registrato forti performance. Rispetto alla costante tendenza al rialzo dei prezzi del petrolio greggio, il mercato del trasporto internazionale di petroliere – dopo aver sperimentato un freni ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’attuale mercato delle spedizioni internazionali può essere descritto in alti e bassi. Le tariffe nel mercato delmarittimo internazionale hanno ripetutamente raggiunto nuovi massimi. Il forte rimbalzo economico nelè diventato la forza trainante dell’aumento ciclico del mercato. Dopo la frenesia nella prima metà del, il mercato delmarittimo internazionale di navi cisterna è stato condizionato da fattori negativi, tra cui la generale mancanza di domanda didi petrolio. Nella prima metà del, i prezzi internazionali del petrolio hanno registrato forti performance. Rispetto alla costante tendenza al rialzo dei prezzi del petrolio greggio, il mercato delinternazionale di petroliere – dopo aver sperimentato un freni ...

Advertising

Nebrodinotizie : Finisce nel migliore dei modi la disavventura di alcuni fuoristradisti di #Malta rimasti impantanati a bordo dei lo… - BMastrotta : RT @ITishbita: La Società attuale è formata per OSTACOLARE con tutti i mezzi possibili l’individuo SANO e FORTE e favorire in tutti i modi… - ITishbita : La Società attuale è formata per OSTACOLARE con tutti i mezzi possibili l’individuo SANO e FORTE e favorire in tutt… - Siwar04Samih : @OttobreInfo ' Uccidano la vittima e partecipano al suo funerale' (Detto arabo) La guerra l'hanno iniziata, con m… - Giu_Fabiana : RT @LuLu190913: 'Fate tutto il bene che potete con tutti i mezzi che potete, in tutti i modi che potete, in tutti i luoghi che potete, tutt… -