Gazidis: 'Nuovo stadio indispensabile. I domini come quello della Juve fanno male' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Nuovo stadio di Milano per essere più competitivi, in Italia, ma soprattutto in Europa. È uno dei concetti espressi da Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, in un'intervista alla rivista ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ildi Milano per essere più competitivi, in Italia, ma soprattutto in Europa. È uno dei concetti espressi da Ivan, amministratore delegato del Milan, in un'intervista alla rivista ...

Advertising

OdeonZ__ : Gazidis: 'Nuovo stadio indispensabile. I domini come quello della Juve fanno male' - sportli26181512 : Gazidis: 'Nuovo stadio indispensabile. I domini come quello della Juve fanno male': Gazidis: 'Nuovo stadio indispen… - Gazzetta_it : #Gazidis: 'Nuovo stadio indispensabile. I domini come quello della Juve fanno male' - gobboisback : RT @CalcioFinanza: Il nuovo stadio di Milano per mantenere alta la competitività di #Milan e #Inter. #Gazidis: «Non è salutare per la #Seri… - infoitsport : Milan, Gazidis: “Nuovo stadio necessario. Progetto? Work in progress” -