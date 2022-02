Enrico Ruggeri contro chi ha ancora la mascherina all’aperto (Di lunedì 14 febbraio 2022) Perché Enrico Ruggeri prova tanto fastidio nel vedere persone che all’aperto indossano ancora le mascherine? E’ su Twitter che il cantante ha parlato di schiavitù mentale. In giro per Milano Enrico Ruggeri ha notato che circa il 30% delle persone ancora non ha tolto la mascherina; ma non è un obbligo toglierla. A lui questa cosa proprio non va giù perché se dall’11 febbraio quasi in tutta Italia si può stare all’aperto senza mascherine non comprende il perché qualcuno ancora si ostini a farlo. Magari in quel 30% con la mascherina c’è chi ha necessità di tutelare la propria salute perché magari è un soggetto fragile o semplicemente non desidera avere nemmeno l’influenza perché avrà dei progetti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) Perchéprova tanto fastidio nel vedere persone cheindossanole mascherine? E’ su Twitter che il cantante ha parlato di schiavitù mentale. In giro per Milanoha notato che circa il 30% delle personenon ha tolto la; ma non è un obbligo toglierla. A lui questa cosa proprio non va giù perché se dall’11 febbraio quasi in tutta Italia si può staresenza mascherine non comprende il perché qualcunosi ostini a farlo. Magari in quel 30% con lac’è chi ha necessità di tutelare la propria salute perché magari è un soggetto fragile o semplicemente non desidera avere nemmeno l’influenza perché avrà dei progetti ...

loperatoreOC : RT @Agostino35: Stamattina davanti all'armadio ero indeciso e alla fine ho messo un maglione a collo alto, a quel punto sento una voce diet… - MichelaCalella : RT @Agostino35: Ho un po' di ansia a camminare con la mascherina per strada perché ho paura di incontrare Enrico Ruggeri che poi mi giudica… - Tony50863663 : RT @Agostino35: Ho un po' di ansia a camminare con la mascherina per strada perché ho paura di incontrare Enrico Ruggeri che poi mi giudica… - Mircolone : RT @Agostino35: Ho un po' di ansia a camminare con la mascherina per strada perché ho paura di incontrare Enrico Ruggeri che poi mi giudica… - alfonso36366302 : RT @gratuitopatr: Volevo chiedere ad Enrico Ruggeri se posso tenere l’assorbente anche se il ciclo sta quasi per terminare info grazie -