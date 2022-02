Covid, Ricciardi su obbligo vaccinale e Green Pass: «Per tutto questo 2022 vanno mantenuti» (Di lunedì 14 febbraio 2022) 15 febbraio: un'altra data chiave per l'obbligo vaccinale. È, infatti, il giorno a partire dal quale tutti i lavoratori che hanno più di cinquant'anni dovranno essere in possesso del Super Green Pass. Dovranno cioè essere essere vaccinati o essere guariti dall'infezione nei sei mesi precedenti. Una misura che, considerato l'andamento epidemiologico favorevole, potrebbe essere oggetto di dibattiti. In un'intervista rilasciata a Repubblica del 14 febbraio, il professor Walter Ricciardi ha spiegato perché può essere ancora giustificata l'entrata in vigore di un provvedimento di questo tipo. obbligo vaccinale, Ricciardi spiega perché serve ancora «Non dobbiamo pensare che sia tutto finito» ha chiaro il consigliere del ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 14 febbraio 2022) 15 febbraio: un'altra data chiave per l'. È, infatti, il giorno a partire dal quale tutti i lavoratori che hanno più di cinquant'anni dovranno essere in possesso del Super. Dovranno cioè essere essere vaccinati o essere guariti dall'infezione nei sei mesi precedenti. Una misura che, considerato l'andamento epidemiologico favorevole, potrebbe essere oggetto di dibattiti. In un'intervista rilasciata a Repubblica del 14 febbraio, il professor Walterha spiegato perché può essere ancora giustificata l'entrata in vigore di un provvedimento ditipo.spiega perché serve ancora «Non dobbiamo pensare che siafinito» ha chiaro il consigliere del ...

