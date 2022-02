Ciclismo | Vincenzo Nibali positivo al Covid | salta la Ruta del Sol

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Intoppo nella preparazione diin questo 2022. Lo Squalo dello Stretto, quest’anno in maglia Astana Qazaqstan, non sarà al viadel Sol a causa di una positività al-19 resa nota pochi minuti fa, come scrive La Gazzetta dello Sport. Il ciclista siciliano è fortunatamente asintomatico, ma non potrà essere al via delladel Sol 2022, gara che parte mercoledì 16 febbraio.aveva debuttato in questo 2022 lo scorso 2 febbraio, alla Vuelta Valenciana, facendosi notare con una fuga di quasi 80 chilometri., l’Arkea-Samsic potrebbe non partecipare al Giro d’Italia 2022 Subito dopo ladel Sol, sarebbe arrivata la sua prima partecipazione ad una gara ProTour con l’Omloop Het Nieuwsblad il prossimo 26 febbraio. Fra ...

Stop forzato perNibali. Lo Squalo, 37 anni, è risultato positivo al Covid domenica sera e quindi deve ... Leggi i commenti: tutte le notizie 14 febbraio - 21:01Il Presidente Vicario Carmine Acquasanta in maniera "unisona" conSileo invece hanno ...il convegno 2023 in presenza per poter condividere in maniera diretta questa passione per ilNiente Ruta del Sol per Vincenzo Nibali. Il ciclista siciliano è stato costretto a rinunciare alla competizione spagnola dopo essere risultato positivo al Coronavirus domenica sera. Lo Squalo, che ...Stop forzato per Vincenzo Nibali. Lo Squalo, 37 anni, è risultato positivo al Covid domenica sera e quindi deve fermarsi. Aveva debuttato a inizio mese alla Vuelta Valenciana (mettendosi in evidenza ...