Calcio: Torino, intervento al piede riuscito per Praet ma stagione finita (Di lunedì 14 febbraio 2022) Torino, 14 feb. - (Adnkronos) - intervento chirurgico riuscito per il centrocampista del Torino Dennis Praet che oggi è stato operato ad Anversa dopo aver subito un'infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. A renderlo noto è il club granata con un comunicato pubblicato sui suoi profili social. Il recupero per il giocatore belga sarà comunque lungo e la sua stagione può considerarsi già conclusa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 feb. - (Adnkronos) -chirurgicoper il centrocampista delDennische oggi è stato operato ad Anversa dopo aver subito un'infrazione ossea a livello del quinto metatarso deldestro. A renderlo noto è il club granata con un comunicato pubblicato sui suoi profili social. Il recupero per il giocatore belga sarà comunque lungo e la suapuò considerarsi già conclusa.

Toro, casting per la mediana: “Arriveremo carichi per la Juve” La Stampa Calcio: Torino, intervento al piede riuscito per Praet ma stagione finita Torino, 14 feb. - (Adnkronos) - Intervento chirurgico riuscito per il centrocampista del Torino Dennis Praet che oggi è stato operato ad Anversa dopo aver subito un'infrazione ossea a livello del ...

Torino, Praet operato: intervento ok TORINO - Il Torino, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che "Dennis Praet è stato operato oggi in Belgio, ad Anversa presso la clinica AZ Monica dal Professor Geert Declercq - in ...

