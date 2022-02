Sassuolo-Roma | le formazioni ufficiali | Mou sorprende tutti!

(Di domenica 13 febbraio 2022)privo di Scamacca e Raspadori, al loro posto Defrel e Traorè. Chiriches e Ferrari i centrali di difesa, Frattesi e lopez le mezzali, con Henrique in cabina di regia. Nelladifesa a tre, Karsdorp e Vina gli esterni a tutta fascia. Torna Pellegrini in mezzo al campo, novità Afena-Gyan in attacco al fianco dell’inamovibile Abraham.Squadra(4-3-3): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Maxime Lopez, Henrique, Berardi, Defrel, Traorè.(3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Vina, Afena-Gyan, Abraham.

Commenta per primo(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Oliveira, Pellegrini, Vina; Felix, Abraham(4 - 3 - 3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 25ª giornata di ...Per la Roma torna Pellegrini dal primo minuto. Il Sassuolo invece dovrà fare a meno di Scamacca e Raspadori: in campo Defrel e Traorè.