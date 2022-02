Parco Archeologico Ostia, trovato un raro rilievo del Dio Mitra. "Scoperta sensazionale" (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 febbraio 2022 " "Una Scoperta sensazionale". Lo ha definito così, il Parco Archeologico di Ostia Antica, l'ultimo ritrovamento di un rilievo in stucco dedicato al culto del Dio Mitra . Si ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 febbraio 2022 " "Una". Lo ha definito così, ildiAntica, l'ultimo ritrovamento di unin stucco dedicato al culto del Dio. Si ...

Advertising

quartomiglio : La basilica di San Cesareo de Appia entra nei beni del Parco Archeologico dell’Appia Antica - lubon72 : Uno dei menhir del parco archeologico di Asinino-Anvòia a Ossimo, in una zona ricca di santuari megalitici dell’età… - sevefaccin : @tittiscotti @MusArcheoRC @MuseiCalabria @Visit_Calabria_ @GrandeGrece Ne esiste un'intera collezione al museo di R… - IvanoReiver : @LoreCh__ Eh, lo so bene. Dalle mie parti c'è: Soprintendenza in quasi tutti i territori comunali, Parco dell'Etna,… - ProBranca : Foto appena pubblicata @ Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus -