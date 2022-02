Milan-Sampdoria 1-0 | i rossoneri tornano a correre | VIDEO

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ilha vinto 1-0 contro lagrazie ad una rete di Rafael Leao all'ottavo minuto di gioco. Grazie a questo successo, isono momentaneamente primi in classifica. Ecco l'analisi di Fabio Licari.

Advertising

DiMarzio : .@milan I Le parole di Stefano #Pioli al termine di #MilanSampdoria - SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #Leao (8') ? ? - CB_Ignoranza : Abbiamo una nuova capolista in Serie A: è il Milan, che ha appena battuto la Sampdoria e scavalcato l’Inter ????… - Stelle_Sport : Solida ma poco pungente, la Sampdoria perde di misura nella San Siro rossonera - Juan__DAv : RT @MilanPress_it: Il #Milan non poteva assolutamente sbagliare il match contro la Samp ?? I rossoneri hanno sprecato tantissimo, ma i dori… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sampdoria

Al primo posto senza spendere troppe energie. Ha ripreso a volare sulle ali dell'entusiasmo e di un Leao che ha giocate da grande. il peggiore il migliore 6,5 maignan La Samp lo 'ignora' e lui sembra ...Live Sassuolo - Roma 2 - 21 - 0 Empoli - Cagliari 1 - 1 Genoa - Salernitana 1 - 1 Verona - Udinese 4 - 0Nel post partita tra Milan e Sampdoria vinta dai rossoneri per una rete a zero, Emanuele Giaccherini ha esaltato la prestazione della squadra di Pioli. L’ex calciatore della nazionale ha così ...Nel pomeriggio, il Milan, battendo per 1-0 la Sampdoria, si è ripreso la testa della classifica di Serie A superando di un solo "punticino" - 55 quelli dei rossoneri - la rivale Inter ...