Michelle Hunziker a Verissimo | “A Tomaso vorrò sempre bene”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 febbraio 2022)– ospite in esclusiva domenica 13 febbraio a– parla per la prima volta della fine della storia d’amore conTrussardi: “Una separazione èun lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”. E aggiunge: “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tantoe gliene”. A Silvia Toffanin che le chiede se la fine del precedente matrimonio con Eros Ramazzotti l’abbia aiutata ad affrontare in maniera diversa questo momento,confessa: Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire ...