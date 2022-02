LIVE Italia-Svizzera curling 8-4, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: ANCORA MANO RUBATA! La prima vittoria è vicina! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 Inizia l’ultimo end! Forza azzurri ci siamo quasi! 15:29 La partita si mette benissimo! Siamo 4 in vantaggio all’ultimo end! 15:28 ERRORE DI SCHWARZ!!! RUBIAMO ANCORA LA MANO! DA 2! 15:27 Perfetto l’ultimo tiro di Retornaz. Difficilissimo per Schwarz riuscire a marcarne più di uno. 15:25 Rimane un po’ scoperto lo stone rosso. Ci sono tutte le possibilità per contenere meravigliosamente i danni e presentarci all’ultimo stone in vantaggio. 15:24 Ottimo tiro di Retornaz! La Svizzera ha due stone rimaste e nessuna in casa. 15:22 ANCORA un errore di Michel che va lunghissimo! Stone che non rimane nella casa! Ultimi due tiri ed abbiamo ANCORA il punto. 15:21 Errore di Michel che non riesce a superare la guardia. Bisogna ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:31 Inizia l’ultimo end! Forza azzurri ci siamo quasi! 15:29 La partita si mette benissimo! Siamo 4 in vantaggio all’ultimo end! 15:28 ERRORE DI SCHWARZ!!! RUBIAMOLA! DA 2! 15:27 Perfetto l’ultimo tiro di Retornaz. Difficilissimo per Schwarz riuscire a marcarne più di uno. 15:25 Rimane un po’ scoperto lo stone rosso. Ci sono tutte le possibilità per contenere meravigliosamente i danni e presentarci all’ultimo stone in vantaggio. 15:24 Ottimo tiro di Retornaz! Laha due stone rimaste e nessuna in casa. 15:22un errore di Michel che va lunghissimo! Stone che non rimane nella casa! Ultimi due tiri ed abbiamoil punto. 15:21 Errore di Michel che non riesce a superare la guardia. Bisogna ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il nostro lavoro è più controllato in Italia. I diritti umani sono più rispettati. Grazie alla mia esperienza a… - SkySport : LIVE. Pechino 2022, Hofer in lotta per il bronzo nel biathlon #SkySport #Pechino2022 #Italia #Biathlon #Hofer - Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - obel_x : RT @Nerys__: #Beijing2022 #Curling Torneo M round robin ??LIVE End 9 ????Svizzera 4 ????Italia 8 Terzultimo tiro svizzero… - CalcioOggi : Juventus Women Inter: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - Juventus News 24 -