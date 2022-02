Empoli-Cagliari 1-1 | punto d’oro per i sardi

Leggi su italiasera

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) –pareggiano per 1-1 nel match valido per la 25/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Castellani’ della città toscana. Al vantaggio dei padroni di casa con Pinamonti al 38? del primo tempo risponde Pavoletti al 39? della ripresa. In classica l’è undicesimo con 31 punti, mentre isono diciassettesimi a quota 21 insieme al Venezia. L'articolo proviene da Italia Sera.