Coronavirus, 51.959 nuovi casi e 191 morti in 24 ore. Scendono ancora i ricoveri, sale il tasso di positività: 11,2% (Di domenica 13 febbraio 2022) Il bollettino del 13 febbraio 2022 Sono morte 191 persone a causa del Coronavirus, in Italia, nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente, i decessi erano stati 269. Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia, hanno perso la vita 151.015 persone a causa della malattia. Stando ai dati contenuti nel bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, i contagi giornalieri del 13 febbraio ammontano a 51.959, cifra più bassa delle 67.152 nuove infezioni registrate ieri. In totale, i casi di positività riscontrati nel Paese, ad oggi, sono pari a 12.105.675. La situazione negli ospedali Delle 1.638.673 persone attualmente positive, 16.060 sono ricoverate con sintomi meno gravi (ieri, 12 febbraio, erano 16.310). In terapia intensiva si trovano, invece, 1.190 pazienti (ieri erano 1.223). Nelle ultime 24 ore, i ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) Il bollettino del 13 febbraio 2022 Sono morte 191 persone a causa del, in Italia, nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente, i decessi erano stati 269. Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia, hanno perso la vita 151.015 persone a causa della malattia. Stando ai dati contenuti nel bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, i contagi giornalieri del 13 febbraio ammontano a 51.959, cifra più bassa delle 67.152 nuove infezioni registrate ieri. In totale, idiriscontrati nel Paese, ad oggi, sono pari a 12.105.675. La situazione negli ospedali Delle 1.638.673 persone attualmente positive, 16.060 sono ricoverate con sintomi meno gravi (ieri, 12 febbraio, erano 16.310). In terapia intensiva si trovano, invece, 1.190 pazienti (ieri erano 1.223). Nelle ultime 24 ore, i ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 13 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.638.673 • Deceduti: 151.015 (+191) • Dimessi/Guariti: 1… - LuigiF97101292 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 13 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.638.673 • Deceduti: 151.015 (+191) • Dimessi/Guariti: 10.315.987… - LuigiF97101292 : RT @askanews_ita: In Italia 51.959 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 191 morti - infoitinterno : Coronavirus, 51.959 nuovi casi e 191 morti in 24 ore. Scendono ancora i ricoveri, sale il tasso di positività: 11,2% - News24_it : Covid, oggi in Italia 51.959 casi e 191 morti, Brusaferro: “Chiara discesa dei contagi”, ultime notizie e bollettin… -