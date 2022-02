Continuano gli aperitivi contro il Green pass. L’ultimo a Codogno: hanno partecipato 150 persone (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sceglie un posto e un orario. Si porta qualcosa da casa. Si sta in piedi o seduti e intanto si mangia. Tra i gruppi Telegram dei No Green pass Continuano a rimbalzare inviti e video degli aperitivi organizzati nelle città. Ora che per entrare nei locali è necessario il Super Green pass, i cortei che bloccavano il centro delle grandi città ogni sabato pomeriggio si sono trasformati in aperitivi. A Roma ieri sono stati organizzati eventi a Monteverde e piazza Vittorio, nonostante il prefetto avesse vietato qualsiasi manifestazione non autorizzata. Dalle chat No pass di Milano sembra che gli attivisti abbiano scelto come punto di ritrovo la Darsena. L’hashtag usato per gli annunci è #fuoridailocali e l’invito è sempre lo stesso: «Ognuno porti ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sceglie un posto e un orario. Si porta qualcosa da casa. Si sta in piedi o seduti e intanto si mangia. Tra i gruppi Telegram dei Noa rimbalzare inviti e video degliorganizzati nelle città. Ora che per entrare nei locali è necessario il Super, i cortei che bloccavano il centro delle grandi città ogni sabato pomeriggio si sono trasformati in. A Roma ieri sono stati organizzati eventi a Monteverde e piazza Vittorio, nonostante il prefetto avesse vietato qualsiasi manifestazione non autorizzata. Dalle chat Nodi Milano sembra che gli attivisti abbiano scelto come punto di ritrovo la Darsena. L’hashtag usato per gli annunci è #fuoridailocali e l’invito è sempre lo stesso: «Ognuno porti ...

