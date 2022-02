Chi sono i figli di Vincenzo De Luca, Piero e Roberto (Di domenica 13 febbraio 2022) Ecco chi sono e cosa fanno Piero e Roberto De Luca, i due figli che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha avuto con la sua ex moglie Rosa Zampetti. Vincenzo De Luca è stato sposato dal 1979 al 2008 con la sociologa Rosa Zampetti con la quale ha messo al mondo due figli: Piero (1980) e Roberto (1983). Entrambi, sebbene abbiano esercitato professioni diverse in passato, sono oggi impegnati nella vita politica della città di Salerno. Piero è deputato del PD dal 2018, laureato in giurisprudenza alla Federico II, avvocato e referendario presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. Dal 2013 al 2019 è stato membro dell'assemblea ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 febbraio 2022) Ecco chie cosa fannoDe, i dueche il presidente della Regione CampaniaDeha avuto con la sua ex moglie Rosa Zampetti.Deè stato sposato dal 1979 al 2008 con la sociologa Rosa Zampetti con la quale ha messo al mondo due(1980) e(1983). Entrambi, sebbene abbiano esercitato professioni diverse in passato,oggi impegnati nella vita politica della città di Salerno.è deputato del PD dal 2018, laureato in giurisprudenza alla Federico II, avvocato e referendario presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. Dal 2013 al 2019 è stato membro dell'assemblea ...

Advertising

pisto_gol : @Inter e @acmilan , non è il caso di aprire una inchiesta e di accertare, se ci sono, di chi sono le responsabilità… - realtimetvit : Sono partite in otto e ora sono rimaste in quattro. ?? Domani alle 21.20 in #PrimaTv su #RealTime #canale31 scoprire… - AmiciUfficiale : GARA DI BALLO VERSATILITÀ: Christian, Carola e Dario sono i primi ballerini ad esibirsi di fronte a Marcello Sacche… - Gabri73_73 : RT @gr_grim: Comunque oggi ho assistito dal vivo alla mitica frase 'ma se tolgono tutte le restrizioni e chi non si è vaccinato se la cava… - MrKclab : RT @gr_grim: Comunque oggi ho assistito dal vivo alla mitica frase 'ma se tolgono tutte le restrizioni e chi non si è vaccinato se la cava… -